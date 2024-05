A teatro ’50 sfumature di Kalì’. Sul palco otto donne del territorio

Cosa pensa una donna quando lascia qualcuno? Quando si innamora senza scampo? Quando non viene ritenuta all’altezza? Quando le sembra di non capire una figlia? A cosa pensa quando viene ferita tradita umiliata? Quando si deve giustificare per la voglia di fare sesso o per quella di non volerlo fare? Quando non si fida più delle promesse? Sono alcune delle domande poste in apertura di "50 sfumature di Kalì" lo spettacolo, in programma alle 21,15 di oggi al teatro comunale. Ne sono protagoniste 8 donne (Beatrice Nori, Caterina Monterubbianesi, Daniela Cannone, Manuela Tramannoni, Maria Laura Sebastiani, Maria Irene Tomassetti, Patrizia Catalini, Roberta Tirabassi) chiamate a dare risposte in base all’esperienza personale a tutti punti di domanda finalizzati a comprendere quella creatura dalle mille "sfumature" che è la donna. Le protagoniste sono tutte di questo territorio, diventate amiche frequentando a Porto San Giorgio lo stesso corso di teatro, che è la loro passione, Ed è proprio seguendo questo sentimento hanno voluto mettersi alla prova ideando, preparando ed eseguendo una rappresentazione teatrale. Hanno discusso ore ed ore per la scelta del tema da trattare, la creazione dei testi, la cura della scenografia e della regia. Sono seguite ore ed ore di prove. Il tema scelto è la donna, essere dalle mille sfaccettature di cui ognuna delle otto protagoniste fornisce la sua interpretazione: "Siamo 8 donne – sono solite dire - che in piena autonomia e libertà abbiamo voluto manifestare la fatica di essere donna, creatura fragile ma tosta, capace di forti e variegati sentimenti, ma al contempo la bellezza e l’orgoglio di esserlo. Per questo ci battiamo per l’uguaglianza di genere, l’eliminazione delle discriminazioni e della violenza contro le donne". Un’ora di spettacolo che scorre piacevolmente e che va dalle riflessioni serie alle battute sagaci. E’ stato dato in anteprima lo scorso 8 marzo a Grottazzolina, dove ha riscosso un grande successo, che ha ripagato le protagoniste del tanto lavoro fatto. Questi i nomi delle 8 donne che hanno assunto il nome di "Kalimere" da quello della dea Kalì di cui vorrebbero avere le tante braccia e mani per poter fare fronte a tutte le incombenze di una donna.

Silvio Sebastiani