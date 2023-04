A teatro c’è la ’Divina Commedia al bar’

’Divina Commedia al bar’ Canti I – V dell’Inferno.

È l’ultimo spettacolo della rassegna ’Sotto_Passaggi’ della stagione di prosa 2022-2023 organizzata da Comune di Porto San Giorgio assessorato alla cultura, Amat e Proscenio teatro. Regia Livio Valenti. Con Livio Valenti e Lorenzo Bachibi. Musica dal vivo Lorenzo Bachini. Luci Emilio Bucci. Andrà in scena alle 18 di domenica 30 aprile.

"Uno spettacolo a ritroso nel tempo – si legge nella sua presentazione - per assaporare il capolavoro di Dante Alighieri in tutta la sua attualità per traghettare la Divina Commedia nel presente fuori dalle convenzioni e … davanti al bancone di un bar!

Un viaggio nell’inferno dantesco partendo dal primo canto fino ad arrivare al quinto con l’amore impossibile di Paolo e Francesca per avvicinare i giovani al poema con leggerezza e passione.

Raccontato non solo con le parole di Dante ma anche attraverso suggestioni emozioni e musica profana lo spettacolo porta lo spettatore sulla scia di quel vento che come un sospiro fa volare l’anima".