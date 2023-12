A teatro c’è ’Pippi Calzelunghe’. Sul palco anche Francesco Trasatti

Batte un cuore fermano nella storia di Pippi Calzelunghe, c’è un attore molto conosciuto a Fermo nel gruppo straordinario che domani sera porta in scena, al teatro dell’Aquila, la storia senza tempo di Pippi Calzelunghe. Nel cast c’è Francesco Trasatti, presidente del consiglio comunale di Fermo, attore dal cuore grande, che in Pippi interpreta due personaggi diversi, un forzuto di 120 kg e una zitella col cappellino a fiori tutta da ridere: "Ci divertiamo da matti, il cast è unito e veramente straordinario, c’è un’umanità unica". La storia di Pippi Calzelunghe è un pezzetto di casa Proietti, oggi sono le figlie dell’indimenticato Gigi, Carlotta e Susanna, a portare in scena il musical più divertente che c’è: "L’idea era di papà, racconta Carlotta Proietti, mamma è svedese, come Pippi, è una cosa che ci portiamo dietro, c’era sempre nelle nostre vite. Lo scorso anno è arrivato il momento per mettere in scena questa storia bellissima di libertà e di colore, adesso siamo in tour dopo tante serate a Roma e siamo tutti molto felici della gioia che ci torna". In attesa del Natale, questa sera e domani, appuntamento festoso per tutta la famiglia al Teatro dell’Aquila, dunque con Pippi Calzelunghe il Musical che nasce dall’idea di Gigi Proietti di regalare al pubblico un’edizione "dal vivo" di una delle eroine più amate di tutti i tempi. Oltre alle due rappresentazioni previste alle ore 21, a causa della grande richiesta da parte del pubblico, gli organizzatori dello spettacolo, il Comune di Fermo e Amat, hanno deciso di aggiungere una terza replica pomeridiana, sempre domani alle ore 17. Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la celebre favola si trasforma in uno spettacolo dai tratti unici, grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti e alla regia di Fabrizio Angelini che firma anche le coreografie. Un cast di attori, cantanti, ballerini-acrobati racconta sul palco la storia di Pippi, un’icona senza tempo.

"Mi piace Pippi Calzelunghe perché è una bambina che chiede responsabilità, in un periodo della irresponsabilità e della paura di assumere impegni. Il messaggio di Pippi è importante e condivisibile", lo diceva Gigi Proietti e pare quasi che parli ancora oggi.