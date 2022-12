A teatro contro la violenza sulle donne

Una performance di danza e recitazione per sensibilizzare attraverso l’arte al rispetto della figura femminile. Un obiettivo che lo spettacolo in anteprima nazionale ‘Amare da Morire’, in programma per venerdì alle 21 al teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si prefigge di rivolgere agli spettatori al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere e verso la donna. A presentare lo spettacolo le protagoniste Mariasole Fornarelli, Alina Fejzo e Tim Van Der Burg, insieme al sindaco Michele Ortenzi, gli assessori Maria Giordana Bacalini e Michela Vita e alla Presidente della Commissione pari opportunità della Regione Maria Lina Vitturini.

Lo spettacolo sarà anticipato da una mostra fotografica a tema allestita nel salone d’ingresso del teatro, per poi immergersi in uno spettacolo unico della durata di circa 60 minuti illustrato dalle stesse protagoniste. Quattro storie che raccontano la violenza sulle donne trattate però in maniera quasi poetica, ricca di emozioni, di movimenti e parole garbate. Quattro storie di donne diverse: alcune giovani altre più mature, in contesti differenti, con l’unico filo conduttore di capire come spesso si consumano le violenze e magari come imparare attraverso una corretta educazione a cancellare questo fenomeno. "L’anno che stiamo per chiudere è un anno a declinazione femminile – commentano Ortenzi, Bacalini e Vita – e ringraziamo la Commissione pari opportunità per la sensibilità che sta dimostrando in questo territorio. Pensavamo che il nostro territorio fosse immune da questo fenomeno purtroppo non è così, abbiamo avuto un caso denunciato anche qui a Montegiorgio. Purtroppo ci sono ancora tante donne che hanno paura a denunciare certe situazioni, questo spettacolo bellissimo e unico nel suo genere, aiuta a maturare consapevolezza. Invitiamo la popolazione a partecipare".

"Questo spettacolo oltre alla bravura delle interpreti – commenta Vitturini – vuole essere l’occasione per un augurio verso il nuovo anno, e dove ringraziare la Regione che per l’anno 2023 ha raddoppiato le risorse destinate alla Commissione opportunità. Presto partiranno tre corsi di formazione dedicati al reintegro lavorativo di donne vittime di violenza, mamme che hanno avuto difficoltà e donne con condizioni familiari difficili". Lo spettacolo sarà a ingresso libero, al termine sarà possibile donare in forma volontaria, per sostenere i ‘Percorsi donna. Centro antiviolenza’ di Fermo.

Alessio Carassai