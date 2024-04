A teatro il concerto ‘Amico Fragile’

Al teatro Domenico Alaleona si svolgerà domani con inizio alle 21,15, fuori abbonamento rispetto al cartellone, il concerto ‘Amico Fragile’ tributo a Fabrizio De André. Una serata dedicata alla musica del grande cantautore genovese che con suoi testi ha incantato intere generazioni di italiani, musiche melodiche e testi che hanno cambiato il modo di conoscere la musica italiana, trattando anche temi spinosi con le sue poesie. Il gruppo proporrà alcune delle canzoni più celebre di Fabrizio De André come: Boccadirosa, il pescatore solo per citarne alcune. Un appuntamento che sicuramente sarà molto apprezzato e seguito dagli appassionati di tutto il territorio, i biglietti sono disponibili anche sulla piattaforma Ciaotickets. La stagione culturale invernale svolge al termine in calendario restano anche alcuni appuntamenti come ‘Il caso Jakyll’ con Daniele Russo e Sergio Rubini.