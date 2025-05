A teatro il confronto tra i quattro candidati

Si avvicina sempre di più la data del 25 e 26 maggio quando i cittadini di Sant’Elpidio a Mare saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale e i quattro candidati insieme alla schiera di oltre 300 candidati alla carica di consiglieri comunali sono impegnatissimi, in questi giorni, a battere ogni angolo della città, a pubblicare post con frequenza compulsiva sui social, per convincere i cittadini della bontà della loro causa e conquistare voti.

In tutto questo intenso lavorio che caratterizza le fasi più calde della campagna elettorale, è stata ritagliata una serata dedicata al tradizionale confronto tra candidati sindaci, pungolati dalla stampa, che si terrà il 16 maggio, alle ore 21,15, al teatro ‘Cicconi’. Un confronto accettato senza indugio e voluto da tutti e quattro i candidati: Mirco Romanelli, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri, Gionata Calcinari.

Un momento che la cittadinanza stava attendendo per poterli ascoltare tutti insieme e che potrà rivelarsi una occasione utile, a una settimana esatta dal termine della campagna elettorale (almeno quella per il primo turno), per quegli elettori che sono ancora indecisi a chi dare il proprio voto.

m.c.