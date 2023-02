A teatro il dramma dei profughi

"ll mare non uccide. Ad uccidere sono le persone, la povertà, le politiche sbagliate e le diseguaglianze che rendono il mondo un posto opposto dipendentemente dal nascere dalla parte giusta o sbagliata". E’ questo in triste ed estrema sintesi il contenuto del monologo in atto unico titolato ’A casa loro’ scritto e interpretato dallo scrittore, attore e giornalista Giulio Cavalli e dal giornalista del quotidiano ’Avvenire’, Nello Scavo. Andrà in scena con l’accompagnamento alla chitarra di Federico Rama, alle 21,15 di questa sera nel teatro comunale. Ingresso libero.

Uno spettacolo che narra i fatti di violenza e sopraffazione che quotidianamente accadono in Libia e che i progetti Sai del Fermano gestiti dalla cooperativa NuovaRicerca AgenziaRes hanno fortemente voluto portare in scena a Porto San Giorgio, città che ospita il progetto Sprar Human Rights, rivolto a richiedenti asilo e rifugiati con disagio psichico. L’appuntamento in teatro quindi, si presenta come un momento di riflessione aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di raccontare, per riprendere le parole di Cavalli, "quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter giudicare guardando le immagini dei profughi mentre, invece, ci viene nascosta nel buio delle notizie non date". L’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti rivolge un plauso agli autori: "Il teatro apre alla conoscenza di tematiche sociali di rilievo. La cittadinanza potrà gratuitamente assistere ad un monologo figlio dell’attività di inchiesta di un reporter destinata a produrre riflessioni".

"Per questa importante iniziativa – spiegano i responsabili di Human Rights – abbiamo coinvolto le scuole superiori del territorio. Questa mattinata si terrà, infatti, un incontro tra Cavalli e gli studenti del liceo Artistico, dello Scientifico, del Classico e dell’Iti per ragionare insieme sulle dinamiche in atto nel Mediterraneo, ma anche lungo la cosiddetta Rotta Balcanica e nell’area tra Turchia e Grecia. Per i progetti SAI questa iniziativa rientra in un lungo percorso di sensibilizzazione alle tematiche relative al diritto d’asilo nei confronti della comunità locale e, soprattutto, delle nuove generazioni; un percorso che continuiamo a portare avanti attraverso laboratori, eventi culturali e rassegne cinematografiche. Vogliamo, infine, ringraziare l’assessore Lanciotti che ha accolto da subito la proposta di questo spettacolo come un’occasione di conoscenza e riflessione pubblica su temi che dovrebbero interessare tutta la società civile".

Silvio Sebastiani