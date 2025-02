A teatro il maestro Alexander Lonquich e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana

La rassegna concertistica giunta alla 29° edizione, promossa dagli Amici della Musica con la preziosa direzione artistica del Maestro Francesco Di Rosa, continua a proporre concerti di alta qualità sia per la scelta musicale che per gli esecutori. L’appuntamento odierno ne è l’ennesima conferma. Sul palco del teatro ‘La Perla’ (ore 17,30) si esibiscono il celebre musicista tedesco, il Maestro Alexander Lonquich, in veste di direttore e pianista solista, e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il concerto è dedicato a due dei compositori più apprezzati della cultura musicale occidentale: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Il concerto è organizzato dagli Amici della Musica, in collaborazione con Tam, Tutta un’Altra Musica, e gode del patrocinio del Comune di Montegranaro. Biglietti: 15 euro intero, 10 euro per over 65 e under 25, 1 euro per under 18 e studenti della scuola media. Info: 0734 893350.