A teatro la versione invernale di ’Jazz al Castello’

Da corso Castel San Giorgio, sede estiva, al teatro comunale per l’inverno. La rassegna ’Jazz al Castello’ propone quattro appuntamenti proposti da Cantiere Eventi e Amministrazione comunale. Questa sera (ore 21,30, ingresso gratuito) due musicisti di rilievo internazionale si esibiranno al pianoforte e al sax: sono Roberto Ottaviano e Alexander Hawkins. Ottaviano è attivo sulla scena jazzistica internazionale da circa quarant’anni: ha suonato ed inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni. Hawkins è compositore, pianista, organista e band leader. Lavorando in una vasta gamma di contesti creativi il suo mondo sonoro concilia in una ricerca tra libera improvvisazione, composizione e struttura. Il programma di ’Jazz al Castello Winter’ proseguirà il 24 febbraio con (Jelly Roll plays e Morton), il 24 marzo (Si quartet) e il 14 aprile (Giuseppe Cistola quartet feat Michael Rosen). "Dopo il grande successo dell’edizione estiva abbiamo deciso di proporre un cartellone jazz anche per l’inverno – spiega l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti –. Insieme con il direttore artistico Michele Sperandio, per coinvolgere il pubblico alla conoscenza del genere musicale, abbiamo deciso di rendere gratuiti gli appuntamenti che si terranno in teatro fino ad aprile".