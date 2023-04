A teatro ’Le calciatrici che sfidarono il Duce’

La stagione teatrale delle Api si conclude domani (ore 21,15) con ‘Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce’, spettacolo tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, che vede sul palco, Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Peluso. Siamo nel 1932, decimo anno dell’era fascista, quando a Milano nasce, quasi per gioco, la prima squadra italiana femminile di calcio. Il Gruppo Femminile Calcistico, in breve richiama decine di atlete. Gli organi federali assecondano l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in pubblico, imponendo l’uso del pallone di gomma, di indossare i pantaloncini, passare la palla solo rasoterra e far giocare in porta adolescenti maschi. Tutto questo per preservare le ‘capacità riproduttive’ delle atlete. L’esperienza di questo gruppo di calciatrici dura un anno, fino a quando il regime le costringe a smettere. Quella che viene raccontata sul palco, con ironia e leggerezza da un trio di attrici che mischiano comicità e narrazione, è la storia di una sfida che le donne di quegli anni lanciarono al loro tempo, al regime e al Duce. Biglietti: Teatro delle Api (346 6286586), circuito Amat e vivaticket.com.