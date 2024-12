A Torre di Palme si accende l’albero

A Torre di Palme il Natale arriva in anticipo. Dalle ore 10.30 di oggi, con l’inizio dell’Avvento, il borgo si trasforma in un grande villaggio natalizio realizzato dalla contrada Torre di Palme, con il patrocinio della città di Fermo e la collaborazione della Società Operaia. Ad aprire ‘Aspettando il Natale-Torre d’Avvento’, i canti dei ragazzi della scuola media di Torre di Palme e delle quinte della scuola primaria di Salvano: mini guide saranno pronte per mostrare le bellezze custodite nelle chiese del luogo; laboratori artistici lungo le vie per i più impavidi o nelle aule della scuola; per chi ha voglia di mettere le mani in pasta sarà possibile partecipare ai laboratori di cucina della coop sociale onlus ‘Casa da Sergio’ e al laboratorio di dolci con la signora Lucia; mercatini di Natale. Saranno presenti anche la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, la Comunità di Montepacini e Telethon per acquisti solidali. Dopo la funzione religiosa presso la chiesa di Santa Maria a Mare alle 11.30, Mamma Natale accenderà i fornelli della sua locanda dove potrete gustare: lasagna rossa, cotoletta e patate fritte (menù completo 11 euro) con possibilità asporto e menù gluten free. Dalle 14.30, esploderà la magia con: caccia al tesoro, truccabimbi, cantastorie, laboratorio musicale, laboratori creativi a cura della scuola dell’infanzia. Babbo Natale e i suoi elfi saranno all’opera nella fabbrica dei giocattoli; Elfo Pasticcione (associazione AIC) aiuterà i più piccini a decorare tanti gustosi dolcetti. Ancora, un giro su Rudolph la renna di Babbo Natale, un passaggio all’angolo ‘Lego’ e poi tutti pronti, alle, alle 16.30 per l’accensione dell’albero.