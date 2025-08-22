A Villa Vitali gli ’Amico fragile’: "Raccontiamo il grande Faber"

Raccontare la musica di Fabrizio De Andrè vuol dire catturare la poesia, custodirla per le nuove generazioni che non hanno avuto la fortuna di conoscere il cantautore genovese. È un impegno così quello portato dalla band fermana Amico Fragile, sabato sera alle 21,30 a Villa Vitali. Sarà un’occasione unica per scoprire e riscoprire il repertorio di De Andrè, i brani che tutti amano e quelli che si cantano insieme, sotto le stelle. Tutti del fermano i protagonisti sul palco, la ’band’ ha origine nel 1999, animata dalla passione di un gruppo di ’amici musicisti’ per le musiche e le poesie del cantautore genovese. "Il nome della band e dello spettacolo, ’Amico Fragile’, deriva appunto dallo straordinario spirito di amicizia che ci sostiene", spiegano gli artisti. Precursore di altri simili progetti, fin dalla scomparsa di Fabrizio De André quello degli ’Amico Fragile’ ha avuto lo scopo di mantenere vivo il suo ricordo proponendo concerti per teatri e anfiteatri, studiando arrangiamenti basati sull’orchestrazione di percussioni, archi, fiati, chitarre, fisarmonica, piano, strumenti etnici e altro ancora. La formazione nel corso del tempo ha modificato ed evoluto la sua struttura iniziale ed il suo assieme strumentale, arrivando a quella attuale, naturalmente e necessariamente composta prima di tutto da amici, come lo spirito originario richiede. La voce solista è quella di Stefano Almonte Lalli, ai cori c’è Rachele Morelli, i musicisti che si alternano sul palco sono Emanuele Ercoli, Fabio Interlenghi, Roberto Tascini, Daniele Cococcioni, Antonio Ciccotelli, Roberto Rocchetti, David Cintio, Stefano Dovleche, Alberto Ricci, Giorgio Coccia e Paolo Partenza. Tutti insieme per raccontare un mondo, quello del Faber nazionale è entrato a pieno titolo nei testi scolastici con i suoi testi che sono vere e proprie poesie. I biglietti si possono comprare sulla piattaforma liveticket e la sera del concerto alla biglietteria di Villa Vitali. L’iniziativa h il patrocinio del comune di Fermo e va ad arricchire la straordinaria stagione da tutto esaurito vissuta al teatro sotto le stelle di Villa Vitali. L’ultimo straordinario concerto per la band nel fermano è stato al teatro romano di Falerone, a luglio, per raccontare sempre storie e battaglie di De Andrè, in un viaggio di malinconia, ironia, storie di resistenza e d’amore, ricordando sempre che dai ‘diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori’.

Angelica Malvatani