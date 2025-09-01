A Villa Vitali yoga per Emergency: "Più che un evento, un atto d’amore"

Se il mondo si mobilita per Gaza, anche Fermo sceglie da che parte della storia stare. A Villa Vitali circa sessanta persone si sono ritrovate sul palco per praticare yoga, per mandare energie belle nei cuori di tutti, per provare ad arrivare ad una volontà comune di pace. Un momento pensato a supporto del gruppo di Fermo di Emergency. Ci hanno lavorato in tanti, a partire dalle maestre di yoga Lidia Martorana, Lucia Tomassetti, Chiara Andrenacci, Cristina Pierini e Meri Pallotti, c’era Maria Caucci, operatrice ayurveda, che spiegano: "Abbiamo sfidato il maltempo e tutte le avversità per condividere non un semplice evento ma un atto d’amore. È oggi il tempo di dire dove vogliamo stare, che cosa diremo quando i nostri figli ci chiederanno che cosa abbiamo fatto mentre i palestinesi venivano massacrati". Parte musicale di Michele Sperandio di Cantiere Musicale mentre Uniqua Pea Cosmetics ha donato a tutte le partecipanti un paio di leggins. Per Emergency c’erano Francesca Turcato e Stefania Castellucci che hanno raccontato un lavoro nato con Gino Strada e arrivato negli angoli più disastrati del mondo. "Questo evento vibra all’unisono con Global Sumud Flottilla, in un abbraccio che attraversa confini".

Angelica Malvatani