"A14 e incidenti, la politica è troppo latitante"

"È di una inaudita tristezza, sconvolgimento, l’ennesimo incidente mortale avvenuto i giorni scorsi sull’A14 all’altezza di Grottammare in cui hanno perso la vita 3 persone ed 1 è in fin di vita". Il nostro lettore, Gabriele Basili si mostra molto rattristato per il drammatico tragico sinistro, ultimo di una lunga serie e al contempo irato per il fatto che chi di dovere poco sembra impegnato per garantire la sicurezza degli automobilisti.

"E – afferma – mentre assistiamo all’ennesima tragedia e a piangere gli ennesimi morti la politica che fa? Latita. Se ne lava le mani, come Ponzio Pilato. Basta ad assistere ai soliti funerali ed alle solite ipocrite commemorazioni e poi ci si scorda di tutto e tutto ritorna come se non fosse successo niente. È ora che si prendano decisioni in merito all’arretramento dell’autostrada, tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto, anche in vista della futura entrata in funzione del nuovo ospedale a Campiglione. Lo dico, ovviamente, in maniera provocatoria, anche a costo di ricevere critiche: dobbiamo aspettare che crolli il Ponte dell’Autostrada in località Monte Cacciona, come è successo a Genova, per aspettare che la politica si muova? Buona giornata".