Campofilone (Fermo) 11 aprile 2018 – In un tragico incidente avvenuto in autostrada A 14, all’altezza di Campofilone, hanno perso la vita due motociclisti, mentre un terzo uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 all’altezza dell’area di servizio Piceno Est, in carreggiata nord. Per cause in corso di accertamento sono entrati in collisione due mezzi pesanti e due moto, in sella alle quali viaggiavano i due motociclisti che hanno perso la vita.

Nel violento tamponamento infatti, le motosono finite sotto al camion e i centauri sono rimasti incastrati. Immediati i soccorsi giunti sul posto, tra cui i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto che hanno estratto i motociclisti per consegnarli alle cure del personale medico e sanitario giunto sul posto. Vista la gravità della situazione, erano anche state allertate le eliambulanza dall’ospedale regionale di Ancona, in una delle quali è stato caricato il conducente di uno dei due mezzi pesanti coinvolti. A nulla, purtroppo, è valso invece, ogni tentativo di salvare la vita ai due motociclisti, deceduti. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio.

