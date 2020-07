Fermo, 19 luglio 2020 - Se da un lato arriva la buona notizia del dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria di Avellino dei viadotti dell’A14 Vallescura e Petronilla, ricadenti in territorio di Fermo, dall’altra si profila un’inspiegabile beffa: da ieri c’è una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio, relativamente alla tratta tra Grottammare e Val di Sangro. La domanda sorge spontanea: e il tratto che riguarda la provincia di Fermo? Si gioisce giustamente perché entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sull’A14, ma non si capisce il senso di tagliare fuori dalla riduzione del pedaggio il Fermano.

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, parla di decisione inspiegabile: "Non c’è una spiegazione logica a questa decisione, ma domani, visto che si riunisce il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica, porteremo la situazione all’attenzione del prefetto e chiederemo delucidazionispi riguardo alla disparità di trattamento. E’ una decisione che non ha né capo né coda e che penalizza tutti gli automobilisti che transitano sull’A14, non solo quelli del Fermano. A questo punto, però, la cosa più importante è che i lavori vengano ultimati nei tempi previsti e che a fine mese il traffico venga ripristinato regolarmente".

Gli fa eco il primo cittadino di Porto San Giorgio, Nicola Loira, che considera questo atteggiamento come una beffa: "La nostra città è stata quella più penalizzata dal sequestro dei viadotti e dalla temporanea riduzione delle corsie autostradali. E’ una beffa clamorosa, un’ingiustizia che non ha una sua logica. Non so come e da chi sia stata decisa una cosa del genere, ma, ribadisco, il tratto più penalizzato è stato quello a cavallo del territorio fermano e sangiorgese. Sono senza parole". Anche Loira annuncia provvedimenti: "Chiaramente ci faremo sentire e il primo passo sarà di fare presente la situazione in prefettura".

Nazareno Franchellucci interviene sulla questione non solo come sindaco di Porto Sant’Elpidio, ma anche come presidente regionale di Ali (Autonomie locali italiane): "La questione legata alla riduzione del pedaggio autostradale, non solo nel tratto sud, l’abbiamo sollecitata al tavolo Anci già da parecchio tempo, ma non si capisce per quale motivo ogni volta che c’è da prendere dei provvedimenti per le Marche, sembra sempre esserci una sorta di resistenza. E’ positiva la notizia del prossimo dissequestro dei cantieri, ma ancora stamattina (ieri per chi legge, ndr) c’è un fila interminabile sull’A14 che, inevitabilmente, coinvolge anche la nostra città. E’ fondamentale che arrivi un grido d’allarme per chiedere che, finché non sarà definitivamente risolta la problematica, anche le Marche possano godere del medesimo benefit. Facciamo partire queste riduzioni da Porto Sant’Elpidio, perché il disagio comincia proprio da qui".

Anche il vice presidente del Consiglio regionale, Piero Celani, di Forza Italia, si ribella a questa decisione e parla di tradimento nei confronti delle Marche: "Il tratto marchigiano di A14 fino a Porto Sant’Elpid io enormemente compromesso da sequestri, gallerie e continue riduzioni di corsia è forse ignorato perché ormai classificata strada urbana? Non me lo chiedo ironicamente, ma sul serio, perché se non fosse così sarebbe davvero una beffa, segno che le Marche sono state completamente abbandonate da Aspi e a pagarne il prezzo sono tutti i cittadini pendolari e l’intera economia marchigiana. In questo scenario si evidenzia il risultato positivo ottenuto dalla Giunta di centrodestra abruzzese contro il nulla assordante del Pd marchigiano. Mi appello alla Regione ed al ministro De Micheli affinché intervengano su Aspi per far sì anche il tratto marchigiano dell’A14 coinvolto dai disagi, da San Benedetto a Porto Sant’Elpidio, possa usufruire in modo equo del beneficio di riduzione del pedaggio".