Abbandona il figlioletto malnutrito in ospedale e scappa: arrestata 26enne

Monte Urano, 9 ottobre 2025 - Aveva abbandonato il suo figlioletto in ospedale, era fuggita senza lasciare traccia e per questo motivo era ricercata in tutta Europa. Alla fine a Zurigo, grazie alla straordinaria collaborazione tra i carabinieri del Comando provinciale di Fermo e le forze dell'ordine elvetiche, è stata rintracciata e arrestata. In manette è finita una marocchina di 26 anni di Monte Urano ricercata perché gravata da un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di abbandono di persone minori e incapaci. L'operazione si inserisce in un contesto di intensa attività internazionale di polizia avviata dai carabinieri di Fermo, Monte Urano e del Reparto operativo, che ha visto il coinvolgimento del servizio per la cooperazione internazionale di polizia presso la Direzione centrale criminale.

Era ricercata dal mese di luglio

La giovane nordafricana, era ricercata attivamente dal mese di luglio e risultava inserita anche nel database di polizia europeo ai fini di arresto poiché a suo carico i militari dell’Arma avevano chiesto e ottenuto l’emissione di un mandato europeo, diramato dalla Procura della Repubblica di Fermo. L’operazione è stata possibile grazie a un’accurata attività info-investigativa condotta dai carabinieri che ha consentito di localizzare la ricercata proprio a Zurigo dove aveva trovato riparo, verosimilmente da alcuni conoscenti. Questo provvedimento, esteso a livello europeo a luglio, era stato diffuso perché la straniera deve rispondere dei gravi reati citati in danno dei due figli minori, commessi nelle province di Fermo e Ancona nel luglio scorso.

I fatti

In particolare la donna aveva portato il figlio infante di pochi mesi all’ospedale di Fermo, dove era stata constata una grave forma di malnutrizione che aveva reso necessario il trasferimento al pediatrico “Salesi” di Ancona. Dopo aver lasciato il piccolo in ospedale la 26enne si era però resa irreperibile, senza più tornare a riprenderlo. La grave situazione si era aggravata quando, su specifica segnalazione, il tribunale di Ancona ha disposto la sospensione della potestà genitoriale con divieto di espatrio a carico della giovane straniera, affidando il minore ai servizi sociali del Comune di Monte Urano, i cui operatori lo hanno poi inserito in una struttura protetta. La giovane mamma, nel frattempo, prima dell’emissione del mandato d’arresto, era stata rintracciata in Germania unitamente al secondo figlio minore di un anno, con il quale si era allontanata, anch’esso poi successivamente affidato ai servizi sociali. Le autorità svizzere hanno intanto messo la 26enne a disposizione per le procedure di estradizione verso l’Italia.