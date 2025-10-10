Abbandona figlioletto, arrestata in Svizzera

Ha abbandonato il figlio di pochi mesi all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona: arrestata in Svizzera una giovane mamma. È una 26enne di origini marocchine domiciliata nel Fermano, ricercata da luglio perché gravata da un ordine di custodia in carcere per abbandono di persone minori o incapaci. È stata rintracciata a Zurigo e arrestata, su di lei pendeva un mandato d’arresto europeo. La 26enne aveva portato il figlio di pochi mesi all’ospedale di Fermo, dove era stata constatata al piccolo una grave forma di malnutrizione, che ne aveva reso necessario il trasferimento al Salesi. Lasciato il bimbo in ospedale, si è resa irreperibile e non era più tornata a riprenderlo.