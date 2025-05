Abbandona la spazzatura in strada. Verbale e multa dalla polizia locale

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Monte Urano ha rinvenuto alcuni rifiuti abbandonati ai margini della Strada in Località Triangolo. Le successive verifiche e gli accertamenti hanno portato all’identificazione del soggetto responsabile che cui è stato notificato il verbale e la relativa sanzione amministrativa. Un evento che sottolinea l’attenzione che amministratore comunale e gli operatori hanno per la questione legata ai rifiuti e al loro abbandono e in questa direzione saranno ulteriormente intensificati i controlli sull’intero territorio comunale; il tutto per evitare episodi legati all’abbandono di rifiuti domestici nei cestini dei parchi pubblici, già verificatisi, completando il tutto con controlli estesi sulle aree rurali.

E’ attivo in tal senso il servizio "EcoCentro Comunale" dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13. L’invito che viene fatto è quello di seguire le normali norme del vivere civile e vietare l’abbandono indiscriminato di rifiuti con l’amministrazione comunale da sempre molto attenta su tale problematica, come sottolinea e conferma il primo cittadino di Monte Urano Andrea Leoni: "Si registrano episodi di abbandoni dei rifiuti e grazie alla costanza dei controlli da parte della Polizia Locale riusciamo non solo a monitorare la situazione ma anche a stanare gli autori. Non saremo assolutamente tolleranti e per questo aumenteremo ancor di più il controllo nei parchi pubblici dove registriamo abbandoni di rifiuti domestici. Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto".

Roberto Cruciani