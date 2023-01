Abbandonati nelle scatole, 16 cuccioli cercano casa

di Paola Pieragostini

Undici cuccioli di pastore maremmano abbandonati in centro abitato e altri cinque meticci abbandonati con la loro mamma, in periferia. È successo a Montottone e il sindaco Giovanni Carelli ha già avviato l’iter per risalire agli artefici della brutta azione. Gli undici pastori maremmani hanno circa due mesi di vita e sono stati abbandonati in viale Trieste, in pieno centro abitato, domenica mattina. Ad informare il Comune della presenza dei cuccioli che vagavano in paese, è stato un cittadino residente in quella località. Abbandono simile, ma che suscita maggior tenerezza, quello avvenuto pochi giorni prima, in via Forche di Tenna, alla periferia di Montottone. Anche in questo caso è stato un residente a fare la scoperta ed informarne il Comune. In una scatola sono stati ritrovati cinque cuccioli meticci di taglia media, di circa dieci giorni di vita. Al fianco della scatola e fedele all’amore per i figli, la loro mamma.

Informato dei fatti, il Comune ha agito nel rispetto della legge: si è rivolto al servizio veterinario della Asl di Fermo, i cuccioli sono stati presi e trasferiti al canile Gazzoli di Capodarco, dove godono di buona salute e cercano adozione. Va aggiunta la nota della spesa pubblica che ciò comporta. Le spese di mantenimento a carico di un Comune, per ogni cane salvato dall’abbandono e trasferito al canile, sono di circa 2,10 euro al giorno. In questo caso Carelli spiega che, a voler fare una proiezione annuale dei costi, tra i 17 cani abbandonati negli ultimi giorni unitamente ad altri casi verificatisi nel recente passato, il Comune di Montottone spenderà 20 mila euro. Questi i fatti di cronaca nudi e crudi, a cui va aggiunta la vera riflessione umana su questa storia. Per quanto importanti siano le quadrature dei bilanci economici degli enti e l’assurdità di soldi pubblici spesi per negligenza delle persone, ci si dovrebbe soffermare sull’insensibilità e vigliaccheria di chi abbandona i cani, esprimendo assoluta mancanza di coscienza del rispetto di sé, degli animali e del prossimo.

"Oltre l’aspetto economico – dice Carelli – l’atteggiamento di chi abbandona i cani, per di più cuccioli come in questi casi, non è concepibile e denota un’assoluta mancanza di rispetto per gli animali e inesistenza della cultura dell’interazione tra uomini e cani. Il Comune si è subito attivato per acquisire le immagini di videosorveglianza pubblica istallata in ogni parte del paese e siamo certi che risaliremo ai colpevoli di questo reato, per poi procedere con l’iter legale del caso". È bene infatti ricordare che l’abbandono dei cani è un reato che secondo l’articolo 727 del codice penale, è punibile con arresto fino a un anno di reclusione e sanzione pecuniaria variabile da mille a 10 mila euro. Ma, lasciando da parte i soggetti con il ‘pelo sul cuore’ per tutti gli altri, il sindaco annuncia che a brevissimo sui canali social del Comune, verranno pubblicate le foto dei cuccioli con cui aprire la campagna di adozione.