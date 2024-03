Abbandoni indiscriminati dei rifiuti, nuovo giro di vite a Montegranaro

Nonostante l’installazione di tre isole ecologiche che vanno a integrarsi con la raccolta porta a porta, nonostante i continui avvertimenti, gli abbandoni indiscriminati dei rifiuti in ogni dove continuano puntualmente a verificarsi. Dinanzi al persistere di questi fenomeni, il sindaco Endrio Ubaldi è tornato a ricordare le sanzioni amministrative in cui rischiano di incorrere cittadini con un senso civico pari allo zero. Si parte con i controlli di Polizia Locale e personale della Tekneko "che con cadenza settimanale vigileranno sul corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto del regolamento comunale di igiene ambientale e di gestione integrata del servizio di raccolta rifiuti" scrive Ubaldi. Scatta la sanzione amministrativa (che va da 25 euro a un massimo di 6mila euro) se c’è un errato conferimento dei rifiuti. Per gli abbandoni in sacchetti o vari materiali in zona diverse da quelle previste per la raccolta differenziata la sanzione non è più amministrativa, ma è diventata penale, anche se ad essere inottemperante è un privato cittadino, non solo per le aziende. La precisione di Ubaldi: "La legge è vigente dall’ottobre scorso e prevede il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Il privato cittadino che getta i rifiuti nelle acque superficiali o sotteranee è punito con l’ammenda da 1000 a 10mila euro, il doppio per rifiuti pericolosi. Per i titolari di imprese, invece, scatta anche l’arresto da 3 mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26mila euro". In ogni caso, tra i sistemi di controllo che saranno posti in essere "saranno installate anche delle fototrappole e i controlli – avverte il sindaco – saranno svolti in mondo molto serio. Tutte queste azioni vengono messe in campo anche come forma di tutela e rispetto per chi conferisce regolarmente i rifiuti".

m.c.