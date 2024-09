Anche Daniela Ferroni è una commerciante storica del centro, ha biancheria intima e abbigliamento per bambini di qualità, il segreto è proprio nella passione e nell’attenzione ai dettagli: "Certo, ci sono dei tempi più complicati di altri, noi commercianti facciamo il possibile per tenere vivo il centro. È un servizio quello che offriamo, uno spazio di resistenza. La mancanza di parcheggi è reale, alla fine chi deve comprare ha bisogno di essere incoraggiato, abbiamo il dovere di restare attrattivi. Io cerco sempre di essere competitiva sui prezzi, ho una clientela che mi conosce e che non si fa scoraggiare dalle difficoltà. Ci sono altri che soffrono la presenza dei cantieri e non sarà facile, ci aspettano mesi complicati".