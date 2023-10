Abitazioni ’no gas’ a Sant’Elpidio a Mare: Seminario sulle Novità

La transizione energetica verso le nuove abitazioni green: è il tema del seminario ‘Casa no Gas’ – Dalla teoria alla pratica e viceversa’ di domani (teatro Cicconi, ore 17, ingresso libero), promosso dall’associazione ‘Consapevolezza energetica, col patrocinio di Comune, Cna, gli Ordini degli Ingegneri degli Architetti, dei periti industriali, il Collegio dei geometri e l’Istituto Montani di Fermo. Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, si procederà con l’inizio dei lavori a cura degli ingegneri Battista Pintus e Francesco Sagripanti (Associazione ConEtica20) sull’importanza della transizione ecologica presentando anche una serie di risultati energeticoambientali e le Direttive dell’Unione Europea sulle case green. Successivamente si parlerà del passaggio dalla caldaia alla pompa di calore, dei segreti per autoprodurre energia, convertirla e gestirla e di alcune soluzioni solari che verranno illustrate da Devis Barcaro di Casa No Gas®. Info: Consapevolezza Energetica (Facebook)