Fermo, 31 agosto 2019 - In un violento schianto sull’autostrada A14 ha perso la vita Abramo Marconi, noto avvocato di 56 anni, residente a Martinsicuro (Teramo). L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, nel tratto sud dell’A14, tra le uscite di Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Marconi viaggiava da solo ed era alla guida della sua Audi A4. Per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente una Peugeot che lo precedeva, condotta da A.B, un 35enne originario di Brescia e residente a Pedaso (FOTO).

A seguito dell’impatto, l’Audi è finita capovolta su un lato dopo aver urtato violentemente contro le barriere in cemento poste per delimitare le corsie autostradali. Un impatto durissimo che non ha lasciato scampo al 56enne. Il luogo è stato subito raggiunto dai vigili del fuoco di Fermo, che hanno estratto l’avvocato rimasto incastrato tra le lamiere, per poi affidarlo alle cure del personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, giunto sul posto. A nulla però è valso ogni tentativo di salvare la vita al 56enne, che non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell’urto ed è morto sul colpo.

Nell’incidente è invece rimasto ferito in modo non grave, il 35ennne conducente della Peugeot, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Il luogo della tragedia è stato subito raggiunto dagli agenti della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio che, oltre ad occuparsi dei rilievi del sinistro, hanno gestito la viabilità. La corsia sud dell’autostrada è, infatti, stata chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di recupero della salma e rimozione dei mezzi incidentati, con uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della Società Autostrade.

La notizia della morte di Abramo Marconi si è diffusa rapidamente nei territori abruzzesi e marchigiani dove il 56enne era molto noto per la sua professione di avvocato, visto che era anche impegnato da tempo a ricoprire prestigiosi ruoli di rappresentanza legale.

