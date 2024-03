Abusi su due bambine sullo scuolabus: 5 anni e 4 mesi ad ex autista, il legale annuncia ricorso

Fermo, 5 marzo 2024 – Era accusato di essersi fermato in luoghi appartati e di aver abusato, in tempi diversi, di due bambine che trasportava nello scuolabus. Per questo motivo un 50enne fermano, ex autista della Steat, è comparso davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere di violenza sessuale su minori con l’aggravante di esserne momentaneamente il tutore.

Al termine del processo, l’uomo è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione, più il divieto permanente ad effettuare attività che coinvolgono minorenni. Il pm aveva chiesto una condanna di otto anni di reclusine, mentre l’avvocato difensore avevo chiesto la completa assoluzione perché il fatto non sussiste. I giudici, alla fine, hanno riconosciuto all’imputato solo le attenuati con la conseguente riduzione della condanna. L’indagine era scattata nel 2021 quando la mamma di una bambina di cinque anni si era presentata presso la caserma dei carabinieri di Petritoli per denunciare quanto le era stato raccontato dalla figlioletta. La donna aveva spiegato di aver notato che la piccola aveva atteggiamenti strani.

Comportamenti anomali che andavano avanti da alcune settimane e che coincidevano con il suo ritorno da scuola. Così, facendo alcune domande alla figlioletta, era emerso che l’autista dello scuolabus, quando la riaccompagnava a casa, attendeva di rimanere solo con lei per poi fermarsi in luoghi appartati e molestarla sessualmente. La segnalazione era stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Fermo, che aveva aperto un fascicolo a carico del 50enne fermano, e gli investigatori avevano iniziato a scavare sull’inquietante vicenda. Erano venuti così a galla altri fatti, di cui si sarebbe reso protagonista l’autista con un’altra bambina della stessa età residente in un altro paese. Anche in quel caso era stata la mamma a raccontare di alcune situazioni scoperte facendo domande alla figlioletta.

Il 50enne, sentito più volte dagli inquirenti, si è sempre dichiarato innocente, dimostrando che quasi mai rimaneva solo con le bambine, visto che per gli studenti di quella età è prevista sempre la presenza di un assistente accompagnatore. La prima svolta, che aveva indirizzato le indagini verso l’imputazione del 50enne, c’era stata in fase di incidente probatorio, quando la psicologa incaricata della perizia sulle piccole, le aveva riconosciute credibili. Poi era spuntata la testimonianza di una bambina che aveva raccontato di aver visto l’autista avere attenzioni particolari, come carezze e complimenti, nei confronti di una delle piccole vittime, ma niente di più.

Per il resto tutto si è svolto con la parola delle mamme e delle bambine, contro quella del 50enne, che alla fine ha avuto la peggio.

Il legale dell’uomo ha annunciato che, una volta in possesso delle motivazioni della sentenza, procederà con il ricorso alla Corte d’Appello perché, a suo avviso, non si può condannare qualcuno per dei fatti così gravi senza prove concrete.