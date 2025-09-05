Gli abusi in hotel, poi la denuncia di una cameriera: arrestato il direttore di un noto albergo di Porto San Giorgio

Porto San Giorgio (Fermo), 5 settembre 2025 - Approfittando della sua posizione di lavoro, aveva posto in essere una serie di abusi sessuali su tre giovani dipendenti.

Per questo motivo i poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno arrestato il direttore di una nota struttura ricettiva di Porto San Giorgio. L’attività investigativa ha preso il via nei primi giorni di agosto quando una cameriera 29enne, di origine marocchine impiegata nella struttura ricettiva, si è rivolta alla questura di Fermo per denunciare una serie di abusi sessuali subiti da parte del direttore dell’albergo in cui lavorava.

La denuncia degli abusi sessuali subiti

Secondo quanto raccontato dalla giovane, l’uomo, con diversi pretesti legati alle mansioni lavorative, la palpeggiava quotidianamente e la baciava contro la sua volontà, inviandole numerosi messaggi a sfondo erotico sul suo cellulare.

Col pretesto di rilevare delle mancanze professionali, approfittava della dipendente nei momenti in cui i due si trovavano soli, sfruttando la sua condizione di subordinazione lavorativa.

Le dimissioni della cameriera

Gli episodi, iniziati nel mese di maggio e proseguiti fino ad agosto con frequenza quasi quotidiana, hanno indotto la vittima a rassegnare le dimissioni pur di sottrarsi alle continue molestie.

Le indagini e le testimonianze: molestie ad altre lavoratrici

A seguito della denuncia, gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito una serie di episodi molesti realizzati anche in danno di altre lavoratrici che hanno riguardato il periodo maggio-agosto 2025. Il tutto, corroborato anche da una serie di testimonianze di persone che avevano assistito ad alcune avance nei confronti delle giovani lavoratrici.

L’imprenditore ora si trova agli arresti domiciliari

Raccolto un quadro indiziario rilevante, la Procura della Repubblica di Fermo ha ritenuto di dover avanzare richiesta di misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari.

Il gip, condividendo appieno le risultanze investigative e il quadro indiziario raccolto dal magistrato inquirente, ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari per i reati di violenza sessuale reiterata e atti persecutori.