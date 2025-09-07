Abusi in hotel, i video incastrano il direttore

Sono state le microcamere installate nell’ufficio del direttore dell’albergo con uno stratagemma dalla polizia a far emergere gli altri due casi di abusi, uno su una giovane ucraina e l’altro su una sudafricana. E’ questo il nuovo inquietante particolare emerso dalle indagini che hanno condotto all’arresto di un fermano di 62 anni, direttore di una nota struttura del centro di Porto San Giorgio, accusato di violenza sessuale nei confronti di tre sue dipendenti. Gli uomini della mobile guidati dal dirigente Di Giuseppe e coordinati dal pm Iannella, avevano infatti avviato le indagini su un solo caso di molestie denunciato da una cameriera 29 enne di origini marocchine. A quel punto, per incastrare definitivamente il direttore dell’albergo, l’idea di installare le microcamere nel suo ufficio e documentare gli abusi sulla giovane marocchina. Poi quello che non t’aspetti: durante il monitoraggio di videosorveglianza vengono documentati altri due casi di molestie. E’ solo a quel punto che gli investigatori della squadra mobile decidono di sentire anche le altre due dipendenti e che emergono i nuovi casi di violenza. I poliziotti scoprono così che il caso denunciato dalla giovane di origini marocchine è solo la punta dell’iceberg di un modus operandi del direttore della struttura ricettiva: approfittando del suo ruolo per mesi aveva molestato le tre giovani dipendenti chiamandole spesso a rapporto nel suo ufficio col pretesto di rilevare delle mancanze professionali. L’attività investigativa ha preso il via nei primi giorni di agosto quando una la cameriera 29enne impiegata presso la struttura ricettiva, si è rivolta alla questura di Fermo per denunciare una serie di abusi sessuali subiti da parte del direttore dell’albergo in cui lavorava. Secondo quanto raccontato dalla giovane, il suo principale, con diversi pretesti legati alle mansioni lavorative, l’aveva palpeggiata più volte nelle parti intime e l’aveva baciata contro la sua volontà, inviandole anche numerosi messaggi e video a sfondo erotico. Gli episodi, iniziati nel mese di maggio e proseguiti fino ad agosto con frequenza quasi quotidiana, hanno indotto la vittima a rassegnare le dimissioni pur di sottrarsi alle continue molestie. A seguito della denuncia, gli uomini della squadra mobile hanno ricostruito quindi una serie di episodi messi in atto anche in danno delle altre due lavoratrici. Anche in questo caso il periodo finito nel mirino è quello compreso tra maggio e agosto 2025. A confermare le accuse anche una serie di testimonianze di persone che avevano assistito ad alcune avance nei confronti delle giovani lavoratrici e la certosina analisi dei telefonini delle vittime, dove sono stati rinvenuti i messaggi e video inviati dal loro direttore.

Fabio Castori