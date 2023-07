Abusi su una bambina, indaga la Procura

Si è presentata in ospedale insieme a genitori, raccontando di essere stata toccata ripetutamente nelle parti intime dai suoi amichetti. La cosa più inquietante, però, è che la protagonista dei fatti è una bambina di quattro anni e i suoi presunti aggressori avrebbero solo uno o due anni più di lei. Indaga la Procura della Repubblica di Fermo sull’episodio denunciato direttamente dai medici del pronto soccorso del "Murri", dove è giunta, accompagnata dai genitori, la piccola vittima dei probabili abusi. E’ d’obbligo parlare al condizionale, visto che le indagini sono ancora in fase preliminare, ma ci sono dei fatti ben precisi che, se confermati, sarebbero a dir poco agghiaccianti. Come detto, la piccola è giunta in ospedale con apparenti tracce di sangue sugli indumenti intimi e i sanitari, sentito il racconto della bimba e dei genitori, hanno subito informato il magistrato di turno della possibile notizia di reato. La bambina ha raccontato di aver subito presunte violenze da parte dei suoi compagnetti, mentre si trovava in una scuola materna di Fermo. Sempre secondo quanto riferito dalla piccola, prima ai genitori, poi ai medici, sarebbe stata oggetto di abusi sessuali che sono ora al vaglio degli inquirenti. Una volta al pronto soccorso, la bambina è stata immediatamente traferita nel reparto di pediatria per essere visitata ed essere ascoltata da un medico specialista, al quale la piccola e i suoi genitori hanno confermato la stessa versione dei fatti fornita al pronto soccorso. Riguardo alle tracce di sangue sugli slip, sono ancora in corso gli accertamenti per capire se si tratta di materiale ematico e da dove provenga. La bimba è stata sottoposta anche ad una visita ginecologica i cui esisti sono tenuti nel massimo riserbo. Ora gli inquirenti saranno chiamati a stabilire se il racconto fatto in ospedale corrisponda a verità e se eventualmente ci siano responsabilità di chi doveva badare ai bambini della scuola materna negli orari n cui sarebbero avvenuti i presunti abusi. Si indaga anche sulla possibilità che a compiere le presunte violenze possano essere state persone più grandi e che la bimba e i genitori non abbiano fornito la versione corretta dei fatti. Resta il fatto che i bambini di una certa età non sono perseguibili penalmente e l’eventuale responsabilità giuridica sarebbe da attribuire agli adulti che in quel momento erano stati delegati alla tutela dei bambini o ai loro genitori.

Fabio Castori