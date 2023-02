Abusi sulla figlia 13enne: condannato

di Fabio Castori

Sette anni e due mesi di reclusione più la pena accessoria dell’interdizione da tutti i pubblici uffici e un risarcimento danni provvisorio alle vittime rispettivamente di 25.000, 15.000 e 5.000 euro. La Corte d’Appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza emessa in primo grado per un 50enne di Porto San Giorgio, difeso dall’avvocato Arnaldo Salvatori, accusato di aver abusato della figlia 13enne e di altre sue due amichette. Soddisfatto, ma allo stesso tempo amareggiato dal punto di vista umano, l’avvocato Igor Giostra, che rappresentava una delle vittime: "Riguardo la sentenza non c’è nulla da aggiungere. Possiamo solo augurarci che venga messa finalmente la parola fine da punto di vista giudiziario di una storia psicologicamente devastante per le vittime". Dello stesso avviso l’avvocato Laura Dumi, legale della figlia dell’imputato e una sua amica: "È stata una vicenda terribile dal punto di vista umano e questo non ci permette di gioire per la giusta sentenza. Purtroppo sono state colpite ragazzine vulnerabili e giovanissime che non riusciranno mai a dimenticare questa inquietante esperienza". L’imputato nel 2020 era stato condannato in primo grado alla stessa pena dopo essere stato chiamato a rispondere di violenza sessuale sulla figlia e su due sue amiche, tutte all’epoca dei fatti minorenni. Le famiglie delle vittime, rappresentate dagli avvocati Giostra e Dumi, si erano costituite civilmente. Un processo a porte chiuse e drammatico dove le vittime erano state esaminate in audizione protetta. Erano stati momenti difficili e pieni di tensione, soprattutto quando le ragazzine avevano ripercorso in aula gli abusi subìti. Tutto inizia alla fine del 2014 quando l’uomo commette violenze pesanti sulla figlia di 13 anni che lei tiene dentro, fino a quando, distrutta ed esasperata, decide di raccontare tutto. L’indagine finisce subito in mano della polizia giudiziaria sezione persone deboli.

La ragazzina viene sentita anche con l’ausilio di una psicologa specializzata e conferma la sua agghiacciante esperienza delle violenze sessuali subite dal padre e di quegli orrendi giorni vissuti. A quel punto anche una coetanea della 13enne trova il coraggio di parlare e racconta di aver vissuto lo stesso incubo nella stessa casa. Un incubo che si era materializzato il giorno del compleanno della sua amica, quando era andata in bagno ed era stata raggiunta dall’uomo, che aveva abusato di lei, per intimarle di non raccontare nulla, aggiungendo una lunga lista di minacce. La ragazzina, terrorizzata, non fa parola di quanto accaduto, ma trova il coraggio di parlare, quando la sua amica confessa di aver subito lo stesso tipo di violenza dalla stessa persona: il padre. Ma la scia di violenze non finisce qui e spunta anche una terza vittima coetanea delle altre due.