Abuso di alcol durante le serata. Soccorsi un ragazzo e una ragazza

Una notte movimentata quella tra sabato e ieri a Porto San Giorgio letteralmente invasa da turisti. Tra le migliaia di persone presenti, l’attenzione è stata però richiamata da un ragazzo e una ragazza trasportati al pronto soccorso per abuso di alcool, animi esagitati subito placati dall’incisiva presenza delle forze dell’ordine e da un incidente d’auto autonomo, verificatosi nel centro della città, dove sono rimasti coinvolti quattro giovani. Erano le 23 circa quando, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata su un lato, mentre stava percorrendo via Tombolini. Sul luogo dell’incidente sono subito stati prestati i soccorsi dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che hanno preso in cura i ragazzi, fortunatamente tutti in condizioni non preoccupanti. Via Tombolini è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Il fatto ha richiamato l’attenzione delle tante persone presenti in città per il sabato sera. Così come l’attenzione di tanti è stata richiamata poco dopo la mezzanotte sul lungomare dove il personale sanitario è nuovamente intervenuto per il soccorso ad un ragazzo extracomunitario, recuperato in spiaggia in stato di semi coscienza, provocata dall’abuso di alcool. Il ragazzo è stato caricato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Ancora un intervento del personale sanitario, è stato effettuato intorno alle 3, sempre sul lungomare, dove una ragazza è stata soccorsa anche lei per abuso di alcool. All’intervento di soccorso, era presente anche il sindaco Valerio Vesprini, che poco prima aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, per placare gli animi di un gruppetto di giovani esagitati a rischio rissa.

Paola Pieragostini