Academia Elpidiana: l’omaggio ad Asclepi

Un incontro dedicato al gesuita Giuseppe Asclepi, celebre matematico, fisico e astronomo di cui di recente l’Academia Elpidiana ha confermato la nascita, nel 1706, a Sant’Elpidio a Mare (e non nel maceratese come si era ritenuto fino ad ora) è in programma questa sera (ore 21,15) nel salone della Magnifica Contrada Santa Maria. La scienza ha dedicato perfino un cratere sulla luna ad Asclepi, in omaggio ai suoi studi sul sistema solare. "Secondo quanto scoperto dall’Academia, Asclepi appartiene a una delle più nobili famiglie della città, trasferitasi a Macerata dove si è estinta" racconta Giovanni Martinelli cui spetta, questa sera, l’introduzione dell’argomento, sottolineando l’importanza di questa famiglia nella storia cittadina. Lo farà insieme alla professoressa Marilena Sparapani, autrice della recente pubblicazione sull’Asclepi, uscita per Livi Editore che, invece, approfondirà la vita, le opere e il rilievo che hanno avuto gli studi di questo personaggio elpidiense. L’incontro rientra nella iniziativa ‘Scienza in contrada’ organizzato dall’Academia Elpidiana con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e della Deputazione di Storia Patria per le Marche. L’ingresso è libero.