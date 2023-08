Accademia Elpidiense: Ultima Serata a Sant'Elpidio a Mare

L’edizione 2023 della stagione concertistica promossa dall’Accademia Organistica Elpidiense si chiude, domani sera, con un concerto esclusivo, una ‘chicca’ che gli organizzatori sono riusciti ad assicurarsi, destinata a dare una veste internazionale alla rassegna: un concerto a due organi e fagotto che ha il patrocinio del Ministero della Cultura della Spagna e che è dedicato al grande Maestro José Luis Gonzalez Uriol, considerato uno specialista di musica antica per testiera in campo internazionale. Il Maestro, più volte ospite a Sant’Elpidio a Mare, avrebbe dovuto essere presente ma, l’età avanzata (87 anni) e sopraggiunti problemi di salute glielo hanno impedito. Tuttavia, il pubblico che solitamente affolla la Basilica della Misericordia, potrà vederlo attraverso un video registrato per l’occasione. La Spagna sarà comunque degnamente rappresentata dai musicisti Javier Artigas Pina e Fernando Sanchez che, insieme a Luca Scandali si cimenteranno in "un concerto a due organi (Nacchini e Callido, ndr) che è una delle rarità che l’Accademia Organistica propone ogni anno al suo pubblico" spiega il presidente, Giovanni Martinelli. Scandali è marchigiano, docente al ‘Rossini’ di Pesaro, concertista di fama internazionale ed è uno dei maggiori organistici del momento. Artigas è docente al conservatorio di Murcia, direttore artistico di alcuni dei più prestigiosi festival del suo Paese, fra i maggiori esperti della musica antica spagnola. Dopo questo concerto, per l’Accademia si tratterà di cominciare a pensare all’edizione numero 50. Inizio concerto ore 21,30, ingresso libero.

m. c.