Accedere ai fondi europei, la Svem supporta le amministrazioni

Un incontro che ha suggellato il servizio di supporto tecnico ai bandi europei quello che c’è stato tra il presidente della Svem Andrea Santori e il sindaco Andrea Leoni. La Svem appunto mette a disposizione dei comuni delle Marche uno staff di tecnici e progettisti per supportare le amministrazioni pubbliche nella progettazione per accedere ai fondi dell’Unione Europea. "Questo progetto nasce dalla rilevazione dei bisogni dei sindaci che abbiamo rilevato nei mesi scorsi - ha detto il presidente di Svem Andrea Santori - e rientra nella nuova filosofia che abbiamo adottato con l’ascolto delle esigenze del territorio: nelle prossime settimane continuerà il tour degli incontri con i primi cittadini". Si lavora per completare il progetto di un responsabile per ogni provincia. "I sindaci - continua Santori - avranno tecnici e tutor che possono facilitare l’accesso ai bandi secondo le procedure previste. Da questa iniziativa ci aspettiamo un ulteriore spinta sugli investimenti europei che in questo momento sono utili per sostenere l’economia sia pubblica sia privata". Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Leoni: "Abbiamo avuto un incontro proficuo con Andrea Santori, con Guido Castelli e con il Consigliere Regionale Andrea Putzu. Con Guido Castelli abbiamo parlato dell’avanzamento dei lavori del plesso scolastico oltre al recupero del Teatro Arlecchino e di altre opere".