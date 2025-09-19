La risposta che serviva

CronacaAccende il barbecue e si ustiona in tutto il corpo: trasportato al Niguarda in gravi condizioni
19 set 2025
PAOLA PIERAGOSTINI
Cronaca
Accende il barbecue e si ustiona in tutto il corpo: trasportato al Niguarda in gravi condizioni

E’ successo ieri sera a Petritoli. Vista l’assenza di posti letto al Bufalini di Cesena l’uomo, 35 anni di Petritoli, è stato preso in cura dall’ospedale Niguarda di Milano

Petritoli (Fermo), 19 Settembre 2025 – Un 35enne di Petritoli, è stato ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, a seguito delle gravi lesioni e ferite riportate sul viso e su tutto il corpo, da una violenta ustione che avrebbe riferito essersi provocato accendendo un barbecue.

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 20. Il 35enne, è stato inizialmente preso in cura dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli per il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona, dove i medici, ritenendo gravi le sue condizioni ne hanno disposto l’ulteriore trasferimento in un centro medico specializzato per la cura ed il trattamento delle conseguenze da ustioni.

La mancanza di disponibilità di posti letto al rinomato centro di Cesena, ha fatto sì che il ragazzo venisse trasportato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato subito ricoverato e preso in cura.  

