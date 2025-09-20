Accende il barbecue e si ustiona. Trentenne ricoverato a Milano

Un ragazzo è stato trasportato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano dove si trova ricoverato in coma farmacologico, a causa delle profonde ed estese bruciature riportate sul viso e gran parte dell’intero corpo. Si tratta di un 30enne di Petritoli, per il quale intorno alle 20 di giovedì, è stata lanciata la richiesta di soccorso al 118, per ferite da ustione. All’allarme è seguito l’intervento tempestivo del personale medico e sanitario della Croce Arcobaleno di Petritoli, intervenuta in ‘rendez-vous’ a Monte Giberto, con l’auto medica di Montegiorgio. Il 30enne è stato subito sottoposto alle primissime cure e medicazioni del caso, ma il personale medico, diagnosticando gravi le sue condizioni, ne ha ritenuto necessario il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Qui, il personale medico, alla luce delle gravi condizioni del paziente, ne ha predisposto l’ulteriore trasferimento in un centro medico specializzato per la cura ed il trattamento delle conseguenze da ustioni. La mancanza di disponibilità di posti letto al rinomato centro di Cesena, ha fatto sì che il ragazzo venisse trasportato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda. Il 30enne è stato quindi intubato e trasferito in eliambulanza al nosocomio di Milano, dove è stato subito ricoverato e preso in cura. Durante il tempo del primo soccorso, il ragazzo avrebbe riferito di essersi procurato le ustioni accendendo un barbecue. In questo contesto sarebbe stato quindi investito dall’onda della fiammata, e avvolto da fuoco e calore, riportando gravi lesioni al viso e su gran parte del corpo. Per quanto la dinamica dei fatti possa essere ancora da chiarire, resta l’apprensione per le sorti del 30enne gravemente ustionato e ricoverato in coma farmacologico. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente tra la comunità petritolese, dove il ragazzo è molto conosciuto. E’ infatti condiviso l’auspicio della sua ripresa e guarigione.

Paola Pieragostini