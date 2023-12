Accensione luminarie, flash mob e brindisi a Montegiorgio

Il periodo delle festività seguendo un rituale ormai consolidato a Montegiorgio, prenderà il via domani 8 dicembre alle 17 in piazza Matteotti nel centro storico del paese con la cerimonia dell’accensione delle luminarie. Per l’occasione è stato allestito un ben programma d’intrattenimento dedicato a grandi e piccini: alle 17,15 si svolgerà uno speciale e coreografico Flash Mob organizzato dall’associazione ‘Eccoppiaza’; seguirà l’accensione dell’albero di Natale e il concerto della corale femminile ‘Bohemmiennès’ che intratterrà il pubblico con canti natalizi.

Contestualmente sarà istallata la cassetta delle lettere per la posta da consegnare poi a Babbo Natale, e la Pro loco ha allestito anche una degustazione per panettone, pandoro e spumante per tutti gli intervenuti. Ma non finisce qui, alle 21,15 nei locali di palazzo Sant’Agostino, si terrà lo spettacolo ‘L’incrocio dei destini’ promosso da Vicolo Cechov.

a.c.