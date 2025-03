Accertamenti sulle piattaforme

L’ufficio comunale ai tributi controlla le dichiarazioni sulla base della consultazione delle banche dati sulle rendite attribuite dal catasto provvedealla correzione degli errori e all’emissione dei relativi avvisi di accertamento. Questo premesso è accaduto che a seguito dell’attività istruttoria del Servizio Tributi è emerso che nelle acque prospicienti il demanio marittimo del Comune di Porto San Giorgio insistono tre piattaforme per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il cui titolare (Edison divenuta poi Energean Italy Spa) è soggetto passivo Imu e Tasi e in quanto tale è tenuto al loro pagamento, cosa non avvenuta non solo nell’anno corrente ma neppure negli anni passati, per cui si è iniziato a notificare accertamenti per il 2018 e 2018 per un importo di circa 70.000 euro. Un bel recupero.