Accoglienza del minore straniero non accompagnato: leggi e risvolti

È un tema di forte attualità, anche per i delicati risvolti che ha nella questione migratoria. L’accoglienza del minore straniero non accompagnato, con particolare attenzione al territorio fermano, sarà al centro del convegno che si tiene sabato all’Auditorium Don Armando Marziali di Villa Nazareth a Fermo, a partire dalle ore 9.30 fino alle 13. Lo scopo dell’appuntamento è la sensibilizzazione dei cittadini e dei professionisti del settore, come avvocati, assistenti sociali, psicologi, sulla realtà dei minori extracomunitari che sbarcano o comunque si ritrovano nello Stato italiano e vengono affidati alle istituzioni affinché se ne prendano cura; minori che vengono poi affidati a comunità, case famiglia, o famiglie affidatarie stesse. Il convegno risponderà a domande quali, com’è la situazione nel nostro territorio? Ci sono realtà di minori stranieri non accompagnati? Qual è la sua incidenza sulla nostra comunità locale e quale la risposta del nostro territorio? Organizza l’Associazione Famiglie Adottive Insieme. È l’ultimo appuntamento della serie di convegni formativi ‘Dal territorio di Fermo ai territori del mondo’, ideato anche dalle associazioni Aloe Odv, Legambiente Marche e Magicabula e sostenuto da Csv (Centro Servizi per il Volontariato) nell’ambito dei percorsi di formazione partecipata. Sarà presente per l’apertura dei lavori il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Modera l’avvocato Alberto Gallucci del Foro di Fermo, membro del Direttivo dell’associazione Famiglie Adottive Insieme. L’evento è in fase di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Fermo ai fini anche della formazione professionale.