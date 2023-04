Porto San Giorgio: gli nega un Campari e lui lo accoltella, grave barista

Porto San Giorgio 12 aprile 2023 - E’ entrato in un caffè per chiedere un Campari e quando il barista si è rifiutato di servirglielo, perché lo ha visto in stato di alterazione, lui l’ha colpito con una coltellata. E’ accaduto nel tardo pomeriggio all’interno dell’En Plain Caffè di via Properzi e protagonista dell’aggressione è stato un sangiorgese di 52anni che, dopo essere fuggito, ha raggiunto la sua abitazione e si è barricato in casa. Alla fine, però, i carabinieri hanno fatto irruzione lo hanno immobilizzato per poi arrestarlo.

Ma andiamo per ordine. Sono da poco passate le 19 quando l’uomo, già noto per precedenti simili, entra nel bar e chiede da bere. Al diniego del barista, un 50enne di Montegranaro, afferra un coltello e lo colpisce alla schiena all’altezza di un rene. Nessuno riesce a fermare la furia dell’aggressore che sta per sferrare un nuovo fendente. A quel punto c’è il provvidenziale intervento di un cliente che impugna un bastone e colpisce il 52enne. Dopo un primo momento di stordimento, però, riesce a fuggire. Sul posto intervengono immediatamente i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che, viste le gravi condizioni del titolare del bar, chiedono l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto della vittima all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Sul luogo del fatto di sangue anche i carabinieri che iniziano la caccia all’uomo e raggiungono l’aggressore a casa sua nei pressi della Statale Adriatica nord. Il 52enne si barrica nel suo appartamento, ma i militari dell’Arma non si arrendono: riescono ad introdursi nell’abitazione, lo neutralizzano e lo arrestano, per poi farlo trasportare in ambulanza all’ospedale di Fermo dove ora è ricoverato nel reparto di psichiatria, piantonato dai carabinieri.