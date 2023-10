Accoltellamento, nove anni di pena per tre tunisini

Era stato l’ennesimo accoltellamento a Lido Tre Archi e ancora a seguito della guerra tra clan di nordafricani per il controllo del mercato dello spaccio lungo la costa. Quella volta, però, gli autori della brutale aggressione erano subito finiti nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Fermo, che li avevano identificati e denunciati in concorso tra loro per lesioni personali aggravate. Ed è proprio per questo reato che tre tunisini sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo e sono stati tutti condannati a tre anni di reclusione. Il fatto di sangue risale al 2018, quando intorno alle 22 i tre nordafricani avevano teso un agguato a un marocchino di 40 anni che era da poco uscito da un bar. Armati di coltello lo avevano aggredito, sferrandogli una decina di coltellate al petto, all’addome e alla schiena. L’uomo, coperto di sangue era riuscito a chiedere aiuto ad un passante, che aveva immediatamente allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, avevano subito medicato la vittima dell’aggressione e quindi l’avevano trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Qui i medici avevano riscontrato solo ferite superficiali. Segno che i tre armati di coltello non volevano uccidere, ma dare solo una lezione al 40enne. Sulla drammatica vicenda avevano immediatamente avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Fermo, anche se si erano trovarti a fare i conti con l’omertà che regna nel popoloso quartiere costiero. f. c.