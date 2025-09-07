In bici da Fermo alla Mongolia: ragazzo accoltellato in ostello

Massa ferama (Fermo), 7 settembre 2025 – Durante un’avventura in bicicletta in Mongolia è stato accoltellato in un ostello alla schiena con sette fendenti un 32enne originario di Massa Fermana (Fermo), Rudy Di Flavio. Il ragazzo era partito a marzo dell’anno scorso dal paese natale, nelle Marche, in sella alla bicicletta, alla volta della Mongolia per un’avventura su due ruote. Sabato pomeriggio intorno alle 14 (le 20 ora locale) è arrivato in un ostello a Ulan Bator, la capitale della Mongolia. Dopo avere preso possesso del suo posto letto, si è recato nella zona delle docce.

E proprio lì è stato colpito, senza apparenti motivi, con sette fendenti alla schiena da un individuo che lo aveva seguito. Uno dei colpi subiti gli ha perforato l’intestino. Subito soccorso da due ragazzi di origini tedesche, il 32enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale militare italiano di Ulan Bator, dove è stato operato d’urgenza ed è tuttora ricoverato. È sempre rimasto cosciente e seppur le sue condizioni sulle prime fossero considerate critiche, non sarebbe in pericolo di vita.

Per lui si è subito mobilitata l’ambasciata italiana in Mongolia, che si è messa in contatto con i familiari. La sorella Desiree è in partenza per la Mongolia per raggiungerlo e assisterlo nella degenza in ospedale. Nel frattempo è stato fermato un ragazzo di origini statunitensi, sospettato di essere l’autore della brutale aggressione. Risultava già segnalato alle autorità per atteggiamenti violenti avuti nei giorni precedenti in altre strutture della città.