Accoltellato in un ostello in Mongolia, il 32enne è tornato in Italia

Massa Fermana, 9 ottobre 2025 – Rudy Di Flavio (32anni) sta bene, è già rientrato in Italia, in aereo e non in sella alla bicicletta con cui aveva pedalato per mesi e mesi, attraversando Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan e Cina, fino a raggiungere, Ulan Bator, in Mongolia. Ha potuto riabbracciare i suoi cari e raccontare una esperienza che si è rivelata ben più avventurosa e intrepida del previsto che, proprio all’arrivo della meta che si era prefissato, lo ha visto vittima di un’aggressione da parte di un cittadino americano che, senza motivi apparenti, gli ha inferto sette fendenti, uno dei quali ha perforato l’intestino, mentre si trovava in un ostello della capitale. Era il 6 settembre. Grazie a due ragazzi tedeschi che hanno subito allertato i soccorsi, Di Flavio è stato portato d’urgenza all’ospedale militare italiano di Ulan Bator e sottoposto ad intervento chirurgico.

La notizia dell’aggressione è volata in Italia, a Massa Fermana, lasciando in forte apprensione i familiari, tanto che la sorella si era subito attivata per raggiungere il fratello in Mongolia. Fortunatamente, sono state incoraggianti le notizie che arrivavano sulle condizioni di salute del 32enne che, per quanto critiche, non lo davano in pericolo di vita. Il tempo di rimettersi e di essere in condizione di affrontare un volo di 12 ore, poi Rudy Di Flavio ha potuto salutare quella terra che aveva faticato tanto a raggiungere in sella alla sua bicicletta, e tornarsene a casa a distanza di un anno e mezzo da che era partito (nel marzo dell’anno scorso). Intanto, continuano le indagini per chiarire le motivazioni alla base del folle gesto, per il quale è indiziato un cittadino di origini statunitensi che risultava già segnalato alle autorità per atteggiamenti violenti avuti nei giorni precedenti, in altre strutture della città. Per tutto il tempo di questa disavventura, il fermano è stato assistito anche dalle autorità italiane in Mongolia, a partire dall'ambasciata che, appreso dell’accaduto, si è subito mobilitata, contattando i familiari e, nell’immediato, l’ospedale per disporre il ricovero e l’intervento d’urgenza.