Accompagnatori turistici. Seminario formativo per i nuovi volontari

Si terrà nella sede di Arkeo, in piazzale Leopardi, il 6 marzo (ore 21,30) il Seminario Formativo per nuovi volontari accompagnatori del turismo, propedeutico per prestare servizio volontario e gratuito con l’associazione. Si tratta di una iniziativa che consente di acquisire nozioni fondamentali per soddisfare eventuali domande di visitatori che i volontari di Arkeo accompagnano in visita al patrimonio culturale cittadino "senza per questo mai sostituirci alle guide turistiche abilitate, delle quali ci mettiamo come sempre a disposizione" è la doverosa precisazione del direttivo. Il corso sarà tenuto da Luca Craia, si svolgerà in 3 incontri con cadenza settimanale e un incontro simulando un giro completo dei siti. A ogni partecipante saranno messi a disposizione testi di riferimento in dispensa. La partecipazione è gratuita ma è indispensabile iscriversi per tempo. Informazioni e prenotazioni al 342.5324172.