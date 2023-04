Accordo con il Comune di Gravina

I sindaci di Gravina, Fedele Lagreca, e di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, hanno firmato lunedì un protocollo d’intesa in favore di un programma di azioni congiunte per la valorizzazione e la promozione della manifestazione che li accomuna: la “Fiera di San Giorgio”. All’incontro, avvenuto negli stand fieristici della città pugliese, hanno preso parte l’assessore locale alle attività produttive e turismo, Giuseppina Festa, quello sangiorgese, Giampiero Marcattili, ed il vice presidente della Pro loco, Vittorio Quondamatteo. Vesprini ha ringraziato il primo cittadino di Gravina: “Questa unione è un primo passo per sviluppare relazioni culturali, turistiche e commerciali. Ho voluto essere presente oggi nonostante gli impegni che riguardano questi giorni la nostra città. Saremo lieti di ospitare Gravina alla prossima edizione delle Pro Loco in festa”. Per Marcattili “l’iniziativa è finalizzata a valorizzare l’evento della Fiera di San Giorgio, a proporre ai visitatori un’offerta turistico-commerciale a 360 gradi che riesca ad attrarre un target proveniente anche da fuori regione e a sviluppare metodi e strumenti di collaborazione per la promozione del territorio. Le due città sono ora in relazione”. Porto San Giorgio e Gravina intendono attivare “una sinergia volta a creare progetti e offerte turistiche, con il coinvolgimento delle rispettive pro loco, associazioni, fondazioni nonché nuclei di guide autorizzate. La Fiera pugliese si tiene da oltre 700 anni ed attira ad ogni edizione migliaia di visitatori.