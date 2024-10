Accordo con l’università

E’ stato presentato ieri al Caffè Letterario l’accordo tra la Fermana e Unimc per nuove figure professionali legate al corso di ’Consulente Giuridico per lo sport’. Queste figure faranno stage ed esperienze lavorative all’interno di società sportive, passando dalla teoria alla pratica, portando la loro freschezza negli studi e la conoscenza delle norme nelle società sportive. Corso di laurea che nasce nel 2021-22 su iniziativa proprio del professor Stefano Pollasstrelli, direttore del dipartimento di Giurisprudenza che conferma come "tra gli stakeholder, riconosciuti dal Ministero dell’Università, a fondamento di tale corso quattro anni fa ci fu proprio la Fermana. Oggi quell’intesa di allora per la nascita del Corso di Laurea si concretizza con questo accordo quadro. Siamo onorati di questa partnership e non abbiamo avuto la minima esitazione nel buttare giù un accordo quadro. Il nostro corso di laurea è unico in Italia e siamo gli unici a laureare e formare giovani che vogliono far carriera nel mondo dello sport. Un accordo con le società calcistiche che permette ai ragazzi, sudanti gli studi, di svolgere stage nelle società, aggiungendo la pratica del "campo" alla teoria degli studi". Onori di casa per l’occasione fatti dal sindaco Paolo Calcinaro: "La Fermana non è solo sport ma anche apertura al territorio e capace di guardare oltre la punta del proprio naso. L’impegno attuale è quello di uscire dalla palude ma state tranquilli che quando accadrà ve ne accorgerete perché suoneranno a festa le campane del Duomo". Sulla stessa linea l’assessore Alberto Scarfini: "Unimc ha da sempre grande sensibilità verso i giovani e lo sport, un grazie alla Fermana che è riuscita a riallacciare questo connubio con l’Università". Grande soddisfazione mostrata dal direttore generale Federico Ruggeri: "Un’intesa che ci rende molto soddisfatti e ringrazio personalmente il professor Pollastrelli che ha appoggiato in pieno il nostro progetto, con la famiglia Simoni che ha fatto da garante e il grazie all’amministrazione comunale che veramente ci sta supportando in tutti i modi per risollevare le sorti della Fermana. Un progetto sportivo che deve passare per forza dalla salvezza sul campo". Lo stesso professor Pollastrelli ha sottolineato come spesso manchi nelle società "personale qualificato. Servono avvocati ma anche fiscalisti e soprattutto esperti di gestione delle società. Perchè l’imprenditore a capo delle società deve poter scegliere professionisti preparati che conoscano le varie tematiche e noi siamo chiamati a formarli. Un accordo che rientra in quelli sottoscritti con Coni, Figc, Lnd e Aia nel corso del tempo. A breve partirà il corso di alta formazione per preparare gli iscritti, ne sono ben 57, all’esame di direttore sportivo". E’ intervenuto Federico Ruggeri che ha sottolineato che proprio a tale corso parteciperanno sia lui che il ds Michele Paolucci. La voglia dunque di formarsi coinvolge direttamente anche l’attuale dirigenza della Fermana che intanto, guarda già alla difficile sfida di domenica contro la Vigor Senigallia al Recchioni.

Roberto Cruciani