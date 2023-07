Accordo raggiunto col Gruppo Prada, premio di risultato ai dipendenti

"Esprimiamo soddisfazione per il primo accordo raggiunto nel Gruppo Prada sul premio di risultato riservato a tutti i lavoratori delle sedi italiane; abbiamo ottenuto un importante investimento nel welfare aziendale e un piano di armonizzazione che porterà alla fine del triennio 20123 -2026 tutte le sedi e società controllate ad avere un uguale riconoscimento economico": così Frediana Tarquini (segretaria Filctem Cgil) e Francesco Interlenghi (segretario Femca Cisl) commentano il raggiungimento, insieme a tutte le Rsu, di un risultato importante, ma non scontato. Al momento "l’importo di questo premio è diverso da sito a sito, ma con un massimo di 1450 euro e si tratta solo di una parte di composizione del premio, che sarà incrementata sulla base di parametri legati alla redditività dell’azienda e agli indici di stabilimento" aggiungono puntualizzando che, questi aspetti, saranno definitivi dalle singole Rsu e dai sindacati territoriali. "Il premio di risultato si incrementa con una maggiorazione del 20% se sarà convertito in welfare, e speso attraverso la piattaforma MyPradaGroup per cui, alla somma così composta, di aggiungono 1300 euro di welfare puro per tutti". Di questo risultato beneficeranno i lavoratori di Artisans, (il sito Prada di Montegranaro) "che avranno un premio economico quasi raddoppiato rispetto a quello attuale, con un aumento progressivo nei 3 anni di vigenza contrattuale".