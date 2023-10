Accordo tra Fabiani e il gruppo Bonini

Un importante partnership è stata sottoscritta tra l’azienda fermana Giorgio Fabiani tra i leader in Italia nella produzione calzaturiera di eccellenza e il gruppo Bonini di Milano. L’intesa porterà alla realizzazione di un programma strategico che segna un importante passo verso il futuro. L’azienda Giorgio Fabiani ha ceduto una parte delle sue quote alla holding milanese che fa parte del prestigioso gruppo Bonini. Questa operazione è stata progettata con l’obiettivo di unire le forze e sfruttare le competenze complementari delle due società. La collaborazione promette di modernizzare e ottimizzare tutti i processi produttivi e distributivi, garantendo una crescita sostenibile. Una delle prime iniziative sarà la collaborazione con brand di fama mondiale come Mugler e Missoni. Questa partnership ambisce a generare un aumento significativo dei fatturati già a partire dal 2024, con una previsione di crescita del 20%. Soddisfatto l’imprenditore Giorgio Fabiani: "L’operazione messa a punto rappresenta un passo fondamentale nella nostra visione di crescita e innovazione. Siamo entusiasti di collaborare con il gruppo Bonini e le prestigiose case di moda Mugler e Missoni. Avremo l’opportunità di elevare la nostra azienda e di offrire prodotti di alta qualità". Giorgio Fabiani ha una lunga storia di eccellenza nella produzione di calzature di lusso e questa partnership segna una nuova fase nella sua evoluzione.

Vittorio Bellagamba