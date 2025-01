"Accorpamenti, grazie alla Regione"

"La Regione ha accolto le richieste del territorio per garantire i servizi scolastici nel territorio e di questo sono felice e orgogliosa". Sono le parole di Pisana Liberati, vice coordinatore provinciale di Fdi nel Fermano, che ha voluto porre l’attenzione sul mondo della scuola, settore su cui si è impegnata attivamente.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento – dichiara Pisana Liberati – al presidente Francesco Acquaroli, all’assessore regionale Chiara Biondi e al consigliere regionale Andrea Putzu per aver sempre tenuto in considerazione le istanze del nostro territorio, e aver supportato la visione politica che ho avuto fin dal mio insediamento in Provincia di Fermo, di non accorpare le scuole della provincia, come inizialmente previsto.

Questa decisione è una grande vittoria per le nostre scuole, i docenti, ma soprattutto per i ragazzi e le loro famiglie. Come allora delegato provinciale, ho sempre creduto che la forza del nostro sistema scolastico risieda nella vicinanza alle realtà locali, nel valorizzare le singole identità del territorio. L’accorpamento avrebbe avuto un impatto negativo sulla qualità dell’istruzione e sull’accessibilità dei servizi scolastici".