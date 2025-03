Accreditamento . Erasmus+ per l’istituto comprensivo veregrense

Un nuovo inizio nel segno dell’internazionalizzazione, per l’istituto comprensivo cittadino ora accreditato Erasmus+ Ka 120 che gli consentirà di beneficiare di finanziamenti europei per le mobilità di alunni e personale scolastico "per migliorare la qualità di apprendimento e insegnamento" commenta la dirigente scolastica, Chiara Cudini. La dimensione europea è già consolidata nell’Ic che dal 2020 è Scuola eTwinning, dando inizio a collaborazioni fruttuose con scuole estere, col coinvolgimento di insegnanti in progetti interdisciplinari e costruzione di una rete di collaborazioni che ha aperto la scuola a una dimensione europea. "Da anni, i gemellaggi eTwinning, coordinati dalle insegnanti di lingua inglese e spagnola, hanno connesso i nostri studenti con quelli di scuole straniere, favorendo il confronto con culture e tradizioni diverse, promuovendo inclusione e innovazione didattica" aggiunge la Cudini soddisfatta "per l’approvazione dell’Erasmus Plan, frutto di una progettualità lungimirante della dirigenza e della dedizione di insegnanti attivi in eTwinning". "E’ stato un lavoro collaborativo entusiasmante e impegnativo – dice la referente eTwinning Erasmus+, Ilaria Calisti - e ogni membro della Commissione E+ ha contribuito con le proprie competenze professionali". La scuola ha appena accolto, per una settimana, la delegazione Erasmus+ spagnola dell’Ins Vila-seca (Tarragona= con cui sono state svolte numerose attività: la scoperta del contesto socio-economico veregrense con la visita al calzaturificio AGL e della Casa Museo Maria Montessori, coinvolgendo insegnanti, genitori, associazioni e Comune, Sono stati illustrati i laboratori di cui la scuola si è recentemente dotata, pianificate lezioni in gruppi internazionali basate sull’uso dell’AI per fini educativi e sull’uso di tecniche ludiche come l’Escape Room.

m.c.