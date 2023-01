Accusata di aver rubato medicinali Infermiera finisce sotto processo

Avrebbe trafugato grossi quantitativi di medicinali e di materiale in uso all’ospedale, per poi utilizzarli nelle attività private che svolgeva all’esterno. Per questo motivo il gip del tribunale di Fermo, al termine delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per un’infermiera del "Murri". La donna sarà chiamata a rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo del reato di peculato. L’indagine, condotta dai carabinieri ieri del Nas e coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, ha scavato su un caso piuttosto delicato che alla fine ha visto coinvolta soltanto l’impiegata nelle funzioni di paramedico al pronto soccorso di Fermo. L’infermiera, come detto, è finita nei guai per peculato, ovvero per essersi appropriata indebitamente e distratto materiale per il proprio profitto nella qualità di pubblico ufficiale che ne aveva il possesso in ragione della sua professione. Un reato grave in cui sono previste pene pesanti che vanno dai quattro ai dieci anni e sei mesi di reclusione. L’inchiesta dei militari dell’Arma carabinieri ha preso il via da un esposto di un privato, che avrebbe visto più volte la donna uscire dal lavoro con borsoni pieni di farmaci e oggetti di tipo sanitario. Insospettito da tale atteggiamento, l’uomo aveva segnalato i vari episodi ai carabinieri, che avevano avviato le verifiche sulla vicenda, arrivando ad ipotizzare la distrazione del materiale ospedaliero e dei farmaci per farne uso privato durante le assistenze esterne al "Murri" che l’infermiera svolgeva abitualmente e che avrebbe intensificato durante il periodo della pandemia. Per verificare l’ipotesi di reato i carabinieri avevano anche effettuato un blitz negli uffici amministrativi dell’Asur di via Zeppilli, da dove avevano acquisito tutta la documentazione relativa al carico e allo scarico di medicinali e attrezzature. Un controllo incrociato allo scopo di scoprire se e quanti ammanchi fossero stati effettuati dall’infermiera. Gli inquirenti avevano indagato anche su altri potenziali complici ma, alla fine, l’infermiera in questione è stata individuata come unica responsabile.